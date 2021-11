Le contact "peau à peau" apaise le nouveau-né prématuré séparé trop tôt de sa mère. Une nouvelle étude américaine révèle que cet acte pourrait aussi limiter la mort subite du nourrisson pendant son premier mois de vie.

À l'origine de cette découverte, des chercheurs de la Harvard University et du Boston Children's Hospital (États-Unis). Ces scientifiques ont analysé les résultats de 124 recherches menées entre 2000 et 2014 dans des maternités américaines.

Leurs conclusions publiées dans la revue Pediatrics : les mères et les pères qui pratiquent la technique du peau-à-peau (notamment la méthode kangourou) réduisent d'environ un tiers les risques de décès pendant le premier mois de l'enfant s'il est né de manière prématurée.

La "méthode mère kangourou" (MMK) consiste à porter un enfant prématuré sur le ventre en contact peau contre peau.

LES RISQUES D'INFECTION BACTÉRIENNE RÉDUITS DE 47 % CHEZ LE BÉBÉ

En outre, les résultats de l'étude montrent que la méthode kangourou réduirait le risque de décès de 36 % chez les bébés nés à terme et les risques d'infection bactérienne de 47 %. Autres bienfaits observés : la pratique améliorerait les capacités respiratoires avec une meilleure oxygénation du sang, la régulation de la température corporelle et la circonférence de la tête du bébé.

Pour les scientifiques, le peau-à-peau renforce le système immunitaire du bébé et lui permet de développer une meilleure résistance aux infections extérieures.

"Si la MMK ou peau-contre-peau s'avère particulièrement utile pour les bébés nés en sous-poids là où les ressources médicales sont limitées, les pays développés et en voie de développement travaillent à la démocratisation de la pratique, bénéfique à tous les nouveaux-nés et leurs mères", explique Grace Chan, auteur principal de l'étude et professeur au Boston Children's Hospital et à la Harvard Chan School (Boston).