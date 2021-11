Le point sur les progrès avec le Dr Jean-François Magny, chef du service de pédiatrie et de réanimation néonatale à l'hôpital Necker (Paris).

Ils devraient encore être bien au chaud dans le ventre de leur maman. Et pourtant,ces bébés ont pointé le bout de leur nez beaucoup plus tôt que prévu. Les prématurés réclament une attention toute particulière pour pouvoir se développer correctement. Depuis 1990, les progrès effectués sont considérables, aussi bien sur le plan médical et technique que psychologique. Des améliorations qui ont permis de prendre en charge de façon efficace des nouveau-nés de plus en plus prématurés.

UNE AIDE À LA MATURATION DES POUMONS

Première avancée médicale : les "surfactants" exogènes. "Cette substance fabriquée par les cellules qui tapissent la surface des alvéoles pulmonaires est indispensable à leur fonctionnement" , explique le Dr Jean-François Magny, chef du service de pédiatrie et de réanimation néonatale à l'hôpital Necker (Paris). Mais les poumons des bébés prématurés, encore immatures, ne savent pas la synthétiser par eux-mêmes.

Or, il est maintenant possible d'administrer du surfactant d'origine animale directement dans les poumons par l'intermédiaire d'une sonde placée temporairement dans la trachée. Une administration suffit dans la majorité des cas... "En cas de menace d'accouchement précoce, indique notre expert, on injecte des corticoïdes à la maman avant la naissance du bébé pour accélérer la maturation du surfactant". Autre évolution : le système de ventilation devient non invasif, grâce au remplacement de l'intubation par un masque. « On essaye de le mettre en place le plus tôt possible ", précise le Dr Magny. Cela a permis de réduire les complications telles que la dysplasie bronchopulmonaire.

DES INCUBATEURS SOPHISTIQUÉS

Au fil du temps, les incubateurs dans lesquels on place les enfants prématurés ont fait de gros progrès. "Ils sont munis d'un système de rétrocontrôle et d'humidification beaucoup plus performant" , souligne le spécialiste. Une avancée technologique essentielle pour ces bébés qui n'arrivent pas à réguler leur température.

MOINS DE LUMIÈRE ET DE BRUIT

Alors que le quotidien des bébés prématurés est rythmé par le bruit des machines qui les entourent (système de ventilation, mesure du rythme cardiaque... ), médecins et infirmiers n'ont qu'une idée en tête : veiller à leur confort. "On fait en sorte de les installer de la manière la plus confortable qui soit en créant des cocons ", précise le Dr Magny. Comme ils supportent difficilement la lumière et le bruit, on diminue au maximum la luminosité dans les chambres et on installe des caches sur les couveuses. On fait également attention aux bruits environnants afin d'éviter toute stimulation inadaptée. On recommande aussi aux parents de faire un maximum de peau à peau avec leur enfant afin de favoriser l'attachement. "Les parents peuvent venir voir leur bébé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils sont écoutés, conseillés", détaille notre expert. Et la prise en charge dépasse les couloirs de la néonat' : un réseau de soins a été mis en place pour surveiller le développement de ces enfants jusqu'à l'âge de 7 ans.