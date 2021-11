Trente-neuf (39) personnes sont décédées et 937 autres ont été blessées dans 799 accidents de la route durant la semaine du 14 au 20 novembre courant à travers le territoire national, a indiqué mardi la protection civile dans un communiqué.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tébessa avec 04 personnes décédées sur les lieux de l’accident et 07 autres blessées prises en charge par les secours de la Protection civile, puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 15 accidents de la route, précise le communiqué.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 65 opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas portant sur la pandémie, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement, le port de bavettes, ainsi que les règles de la distanciation sociale. Les mêmes unités ont effectué 99 opérations de désinfection générale à travers 58 wilayas, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

En outre, les secours ont effectué 719 interventions pour procéder à l'extinction de 448 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 69 interventions pour l’extinction de 45 incendies. Aussi, pour les opérations diverses, 5948 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 5203 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 372 personnes en danger.