Le port d'Alger a reçu lundi à Alger le prix "Port Connectivity Award" décerné par la Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) dans le cadre du Salon du transport et de la logistique "Logistical 2021".

La cérémonie de remise de prix a vu la présence du ministre des Transports, Aissa Bekkai, les représentants de la CACI et des ports nationaux ainsi que plusieurs représentants diplomatiques.

Le deuxième prix accordé au port ayant réussi la meilleure croissance en connectivité a été attribué au port d'Annaba, tandis que le troisième prix "meilleur exportateur" est revenu au port d'Arzew.

Lors de cette cérémonie, le ministre des Transports a rappelé l'importance des infrastructures et moyens de transport et de logistique dans la stabilité de l'économie mondiale et nationale, tout en soulignant les efforts visant à "redonner le rôle stratégique à ce secteur qui est considéré comme le nerf de l'activité commerciale et économique".

M. Bekkai a affirmé dans ce cadre, que le ministère oeuvre à développer le transport à travers tous ses modes notamment via le groupe Serport pour le développement des port s nationaux afin que ceux-ci répondent aux normes internationales.

"De plus, nous avons de nombreuses demandes pour l'investissement privé dans le secteur du transport de marchandise. Après leur validation, cela changera la réalité du transport dans l'économique du pays", a-t-il assuré. A noter que le Salon international de transport et de la logistique "Logistical 2021" se tient du 22 au 25 novembre à Alger.

Organisé par la CACI au salon des expositions des Pins maritimes, sous le thème de la digitalisation de la chaîne logistique, le salon regroupe plus de 70 exposants.