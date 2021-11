Trois protocoles d'accord entre des groupes publics et la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP) ont été signés lundi à Alger, dans le cadre du développement de la collaboration entre les industriels et les sous-traitants.

Il s'agit des groupes publics Sonelgaz spécialisé dans la production, le transport et la distribution de l'énergie, Imetal activant dans les industries métallurgiques et sidérurgiques et Getex spécialisé dans la production des produits textiles et cuir.

La cérémonie de signature de ces trois protocoles d'accord s'est déroulée en marge de l'ouverture de la 6ème édition du Salon international de la sous-traitance ALGEST 2021.

Selon le président de la BASTP, Kamel Aksous, "une dizaine d'autres accords devrait être signée avant la fin de ce salon", et ce, dans les différents domaines industriels.

M. Aksous estime que ces protocoles d'accord représentaient un "mécanisme clé" dans le développement des relations de partenariat entre les groupes industriels et les sous-traitants, faisant observer que la majorité des grands groupes ind ustriels étaient issus du secteur public alors que les entreprises de sous-traitances étaient du secteur privé. "Ces protocoles permettront de fluidifier les relations entre les donneurs d'ordres et les sous-traitants, tout en permettant d'envisager des partenariats de trois à cinq ans", a-t-il expliqué Selon lui, "il ne s'agit pas de contrats commerciaux , mais plutôt de règles pour rapprocher les donneurs d'ordres et les entreprises de sous-traitance".

Le partenariat entre les groupes industriels et les sous-traitants permettront d'améliorer les capacités de productions des deux parties de 50 à 80%, "sans consentir de gros investissements", souligne M. Aksous.