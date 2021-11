Les participants aux travaux d’un séminaire de formation sur l’accueil et l’orientation au profit des officiers et agents de police, organisé par la sûreté de wilaya de Biskra, ont indiqué lundi que la promotion des techniques d’accueil "rassure les personnes qui se rendent dans les structures de sécurité que ce soit des citoyens algériens ou des ressortissants étrangers".

La session de formation organisée à la maison de la culture Ahmed Réda Houhou, située dans la capitale des Ziban, a été encadrée par des cadres de l’Entreprise de gestion touristique de Biskra dont le directeur, Youcef Belayadhi a précisé que les agents d’accueil dans les bureaux ou dans n’importe quel autre espace "doivent connaitre les techniques leur permettant de prendre en charge les préoccupations ordinaires ou exceptionnelles du citoyen ou du ressortissant étranger afin de laisser une bonne impression de la structure qui accueille".

Les agents d’accueil et les cadres du corps de sécurité sont appelés à maîtriser les moyens de communication directe et indirecte et doivent aussi avoir des réponses à toutes l es questions que posent les personnes qui se rendent dans ces structures en les orientant à l’aide informations précises, a-t-il souligné, faisant état de l’importance de bien connaître les différents services au sujet desquels le visiteur peut demander une information.

Pour sa part, le directeur du protocole de cet établissement touristique, Abdeslam Chams Eddine, a déclaré que le contact avec le citoyen doit être rassurant et clair, précisant que cela "ne peut avoir lieu qu’à travers la maîtrise des techniques modernes de l’accueil", insistant sur l’importance "d’éviter de tomber dans les erreurs".

Dans ce cadre, il a indiqué "qu’il n’y a pas de grande différence entre l’accueil des personnes qui viennent aux structures du corps de sécurité et ceux qui vont dans d’autres établissements, sauf la nature du service demandé, nécessitant la maîtrise des techniques d’accueil et d’orientation". Le lieutenant Djaber Boudib, représentant de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Biskra a considéré, de son côté, que recourir aux expériences et compétences des établissements touristiques pour former les agents de police en la matière "conférera de l’expérience et du professionnalisme dans le domaine de communication et du contact avec les différentes catégories de la société, et perme ttra également d’offrir un service conforme à la loi tout en rassurant le citoyen et le ressortissant étranger".

Ont pris part à ce séminaire de formation d’une journée, des cadres et des agents de différents services de la sûreté de wilaya et les sûretés de daïras. Aussi, la formation a été marquée par la présentation de cours théoriques et d’ateliers pratiques sur les méthodes visant à offrir des services sécuritaires de qualité.