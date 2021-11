Une quantité de près de deux quintaux de viande impropre à la consommation a été saisie à Bouira, par la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement relevant de la sûreté de wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès de cette institution sécuritaire.

Cette opération de saisie est intervenue dans le cadre d'un contrôle routinier des mesures d’hygiène et de santé, effectué au niveau d’un des marchés de la wilaya, en présence des services vétérinaires de la direction locale des services agricoles (DSA), a déclaré à L'APS, le chargé de communication de la Sûreté de wilaya, le commissaire de police, Samir Toutah.

"Dans son rapport, le vétérinaire a fait état de non-respect des règles d’hygiène et de santé concernant une quantité de 180 kg de viande proposée à la vente la rendant impropre à la consommation. La police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, l'a donc saisie sur le coup", a-t-on expliqué . La quantité de viande saisie a, ensuite, été directement détruite dans un centre d’enfouissement technique, alors que des mesures juridiques sont prises à l’encontre des commerçants impliqués dans cette infraction, selon le même officier de police.