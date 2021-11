Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a annoncé lundi d'Illizi un programme de développement de plus de 58 milliards DA en faveur de cette wilaya. "Ce programme permettra de concrétiser pas moins de 416 opérations de développement pour une prise en charge rapide et efficace des attentes de la population locale", a affirmé le ministre lors de la cérémonie d’installation de Ahmed Belhaddad nouveau wali d’Illizi, dans le cadre du mouvement partiel opéré par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ce programme, a-t-il souligné, "permettra aussi de poursuivre le processus de développement de cette wilaya qui a connu une nette amélioration de ses indicateurs socioéconomiques". M. Beldjoud, qui était accompagné du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebigua, a annoncé, dans ce contexte, l’inscription d’une opération d’aménagement du poste frontalier terrestre de Debdeb, dans le cadre de la Loi de Finances 2022, à même de "promouvoir, dans le court terme, les échanges commerciaux avec la Libye sœur".

"L’opération ne manquera pas d’induire une dynamique économique à la wilaya d’Illizi, susceptible de générer de nombreux emplois aux jeunes et d’accélérer le développement de cette région frontalière", a souligné le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.