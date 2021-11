Les élus de la première Assemblée populaire de wilaya (APW) d’El-Menea, issus des élections locales du 27 novembre en cours, disposeront d’un bâtiment flambant neuf, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya.

Pourvu de toutes les commodités nécessaires, ce siège, réalisé et équipé pour plus de 140 millions DA, permettra d’offrir aux citoyens des services de qualité (accueil, équipements modernes) et aux élus d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions de travail, a-t-on souligné.

Ayant fait l’objet d’un réaménagement d’une structure étatique, l’édifice est conçu en deux étages, au centre-ville d’El-Menea, et comporte, entre autres, une salle de plus d’une centaine de place pour les séances en plénière, des salles de réunions et des bureaux pour le président et les vices présidents. Selon le wali d’El-Menea, Ahmed Lansari, cette nouvelle structure permettra aux élus de l’APW, au nombre de 35 selon la loi, de travailler dans de très bonnes conditions.

Son édification et sa dotation d’équipements modernes confirment la volonté des pouvoirs publics de concrétiser la démocratie participative dans l’Algérie profonde et de promouvoir un modèle de développement sociétal fondé sur la concertation et la participation de la société civile, a-t-il souligné. Pour des citoyens approchés par l’APS, ce nouveau siège servira à la mise en œuvre du principe de la proximité et la réduction des déplacements pour les affaires administratives. L’APW permet de délibérer le budget de wilaya et de l’orienter dans la transparence vers les préoccupations des citoyens de la wilaya.