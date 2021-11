Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a effectué dimanche soir une visite inopinée à l'Aéroport international "Houari Boumediène", où il s'est enquis des conditions d'accueil des voyageurs, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite qui a duré une heure et demi, a permis au ministre de s'enquérir des conditions d'accueil des voyageurs en provenance de différents pays, et d'inspecter les structures de l'aéroport tels les points de contrôle des documents de voyage et de bagages et les salles dédiées au diagnostic de Covid-19, précise la même source.

M. Bekkai a appelé les responsables de l'aéroport et des différents services sécuritaires à la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles en vue d'assurer le confort et la sécurité des voyageurs, soulignant la nécessité de veiller au respect strict du protocole sanitaire.

Le ministre a souligné que la nouvelle aérogare de l'Aéroport international est "un acquis important" qu'il faut préserver à travers la maintenance et une exploitation optimale de ses équipements en vue d'assurer le confort des voyageurs et en faire un trait d'union entre le continent africain et les différentes capitales du monde. M. Bekkai compte intensifier ce genre de visites dans les différents établissements et structures relevant du secteur, conclut la même source.