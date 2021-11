Le président du Haut Conseil islamique, Bouabdellah Ghlamallah a reçu, dimanche, une délégation des représentants de la Confrérie soufie des chouyoukh de l'Europe et de l'Afrique participant à la conférence internationale sur le thème de "la confrérie mystique El Chikhiya et ses savants", tenue dernièrement à Ghardaïa, a indiqué un communiqué du HCI.

M. Ghlamallah a rencontré, au siège du HCI à Alger, les membres de la délégation ayant fait part de leurs remerciements à l'égard de l'Algérie pour le bon accueil qui leur a été réservé ainsi que pour les efforts déployés par l'Algérie en matière de protection de l'identité religieuse et culturelle, en sus de la diffusion des valeurs de la paix et de l'amour, outre ses appel pour la coopération, le vivre-ensemble des courants islamiques pour l'unité de la nation et la prévention contre les menaces accrues", a précisé la même source.

La rencontre a porté sur "les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Tarika Chikhia dans les différentes régions du monde et le Haut Conseil islamique, notamment dans les régions marquées par une forte présence de la communauté nationale", a ajouté le communiqué.

Organisée à l’Université de Ghardaia, par la zaouia de Cheikh Sidi El-Hadj Ben Bahous de Métlili, la 4ème rencontre, a été dédiée à la célébration de la pensée de Sidi Cheikh Abdelkader Ben Mohamed comme modèle, est une initiative destinée à rendre hommage à ce disciple saint et pieux de la Tariqa Chikhiya, rappelle-t-on.