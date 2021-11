L'actrice égyptienne Souheir El Bably est décédée dimanche à l'âge de 84 ans des suites de complications de son état de santé, ont annoncé des médias égyptiens.

Fille d'un enseignant de mathématiques et d'une femme au foyer, Souheir El Bably est née le 14 février 1935 dans la ville de Damiette et grandi à Mansourah.

Passionnée du 7e art depuis son jeune âge, la défunte a rejoint l'institut supérieur des arts dramatiques et le conservatoire avant de faire ses premiers pas dans le monde artistique. La regrettée qui a débuté sa carrière en 1957, a à son actif de nombreuses pièces de théâtre à l'image de Al Kadia, Al Farafir, Nardjes, Madrassat El Mouchaghibin (1973), Ala Errassif, Alma Bacha et la fameuse "Raya et Skina" en 1983 avec Chadia et Abdelmonaim Medbouli.

Au cinéma, la comédienne a eu un parcours très riche dont des films ayant marqué le grand écran égyptien tels que Yawm min Omri, Ganab Essafir, Amirat Hobi Ana, Hadouta Masryah et bien d'autres.

En revanche l'actrice n'a pas fait plusieurs apparitions sur le petit écran sauf quelques feuilletons à l'instar de Djirah Amika, Layl Tawil, Bakiza et Zaghloul etc....

En 1997 Souhir El Bably a mis fin à sa carrière avant de réapparaitre en 2006 dans le feuilleton "Kalb Habiba".