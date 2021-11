Le ministère taliban de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice a appelé les télévisions afghanes à ne plus diffuser de séries montrant des femmes, dans le cadre de nouvelles "directives religieuses" diffusées dimanche.

"Les télévisions doivent éviter de montrer des feuilletons et séries à l'eau de rose dans lesquels des femmes ont joué", indique un document du ministère à l'attention des médias.

Il leur demande également de faire en sorte que femmes journalistes portent "le voile islamique" à l'écran. "Il ne s'agit pas de règles, mais de directives religieuses", a précisé le porte-parole du ministère, Hakif Mohajir cité par l'AFP.

Les télévisions afghanes sont aussi appelées à éviter les programmes "opposés aux valeurs islamiques et afghanes" ainsi que ceux qui insultent la religion ou "montrent le prophète et ses compagnons".

C'est la première fois que ce ministère tente de réguler la télévision afghane depuis la prise du pouvoir par les talibans à la mi-août.