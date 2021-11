Le colloque national sur le théâtre algérien d’expression amazighe, ouvert dimanche au centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila, est une "consécration des traditions de prise en charge des problématiques de la langue et de la culture amazighes au sein de l’espace universitaire", a affirmé le Secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad.

La tenue de ce premier colloque national sur "Le théâtre algérien d’expression amazighe, modes de réflexion et formes de créativité, entre tradition et modernité", constitue "une initiative remarquable qui a des échos et des perspectives du fait de développer des approches scientifiques basées sur l’objectivité et la crédibilité", a considéré le secrétaire général du HCA.

Si El-Hachemi Assad a invité les institutions officielles et les acteurs de la société civile à puiser dans le patrimoine algérien amazigh "rassembleur et riche" au regard de son impact sur la créativité humaine, notamment concernant les origines du théâtre ancien dans le bassin méditerranéen. Ce patrimoine a contribué à donner de nouvelles dimensions à la recherche sur les divers genres théâtraux dont les carnavals, les traditions et les légendes, a-t-il ajouté, estimant que cela "nous invite à être fiers de notre patrimoine civilisationnel, à le valoriser et à le promouvoir de toutes les manières et sur les différents médias".

Il a également salué la déclaration du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, sur la nécessité de revaloriser les diverses étapes et les personnalités historiques qui ont façonné le parcours de la nation algérienne à travers l’histoire.

Le secrétaire général du HCA a également exprimé son espoir d’actualiser certaines lois pour accompagner la nouvelle Constitution et les acquis de la langue et la culture amazighes, notamment après l’installation de la Cour constitutionnelle, notant à ce propos que la loi d’orientation sur l’éducation nationale date de 2008.

Il a également mis en exergue les divers acquis de la langue amazighe dans plusieurs structures officielles et équipements publics, saluant l’initiative de l’agence Algérie presse service qui utilise depuis 2015 la langue amazighe. Il a évoqué, en outre, le recours de l’Autorité nationale indépendante des élections à la langue amazighe avec l’arabe, d’une manière simple, facilitant son adopti on par le citoyen particulièrement en cette période de parachèvement de l’édification institutionnelle de la nouvelle Algérie. Dans une conférence de presse, tenue avant une rencontre de concertation avec les enseignants de la langue amazighe à Mila, Si El Hachemi Assad a passé en revue les efforts visant la consolidation de la place de cette langue, rappelant le dernier accord avec le ministère de l’Education nationale relative à la généralisation progressive de cette langue à travers le pays, en qualifiant de "timide" son enseignement à Mila.

Répondant à une question sur la protection du patrimoine oral amazigh "menacé d’extinction", il a affirmé que le HCA a mis en place tous les moyens de prise en charge et conclu des partenariats avec les associations culturelles amazighes du pays auxquelles un budget pour leur soutien et accompagnement a été consacré, en plus du soutien de projets de jumelage avec d’autres partenaires dont le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce colloque national de deux jours verra la présentation de près de 40 communications par des chercheurs de plusieurs universités du pays, dont celles de Tizi-Ouzou, Bouira, Oum El Bouaghi, Constantine et Mila, a indiqué la présidente de la rencontre, Asma Hambli.

La manifestation abordera les car actéristiques du discours théâtral amazigh à travers lesquelles il se distingue du type traditionnel dans la forme et le fond, a ajouté la même source.