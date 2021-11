Le gouverneur d'Al Qods occupée Adnan Ghaith et sa famille, ont été agressés lundi par une unité spéciale de l’armée sioniste qui a pris d’assaut son domicile à Al-Qods occupée, rapportent des médias palestiniens, citant des témoins.

Les soldats d’occupation ont lancé les bombes assourdissantes à l’intérieur du domicile du gouverneur, agressé "sauvagement" M. Ghaith, ses fils et ses cousins, selon l'agence palestinienne de presse, WAFA.

Les forces d’occupation sioniste ont également blessé des membres de sa famille, dont trois ont été arrêtés "après les avoir brutalement battus". Il s'agit de Walid Adel Ghaith, et les deux frères Rabi et Hamza Nidal Ghaith, selon WAFA.

Depuis son entrée en fonction, Adnan Ghaith, a été arrêté 17 fois par les forces d'occupation. Il a été convoqué des dizaines de fois par les services de renseignement israéliens.

Il a également été interdit de se rendre en Cisjordanie occupée, de ne pas entrer en contact avec les personnalités nationales, et de ne pas participer aux événements nationaux et sociaux.