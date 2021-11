Quinze cyclistes, spécialisés en vélo tout terrain (VTT), représenteront l'Algérie au Championnat arabe de la spécialité, prévu du 24 au 27 novembre au Caire (Egypte), a annoncé la Fédération algérienne (FAC).

La sélection algérienne sera à pied d'œuvre dans la capitale égyptienne dès ce lundi , sous la conduite des entraîneurs Salah-Eddine Djebar, Mohamed Ramoul, Khaled Ghoubache et Zoheir Mekdas. L'Algérie sera engagée dans les différentes épreuves inscrites au programme de ce Championnat arabe 2021, particulièrement en XCO, où elle sera représentée en cadets, en juniors et en seniors. Chez les seniors, les couleurs nationales seront représentées par Oussama Cheblaoui, Abderraouf Bengayou, Ayoub Sahiri et Abderrahmane Mansouri, alors que chez les juniors, l'Algérie sera représentée par le trio Walid Zaid, Abderrahmane Rechache et Abdelkrim Belarbi.

Enfin, chez les cadets, les couleurs nationales seront représentées par le quatuor : Anes Bey-Omar, Ismaïl Haddad, Nadir Benhadji et Anes Rïahi, alors que le quinzième et dernier athlète engagé dans cette compétition concourra dans l'épreuve de descente (Downhill mountain biking).

Le départ en Egypte de la sélection nationale de VTT coïncide avec le retour de son homologue de cyclisme sur route, ayant achevé sa compétition au Caire, avec en poche le titre de cette édition 2021, devant les Emirats arabes unis (2es) et le Maroc (3e).