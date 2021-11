Les cyclistes algériennes Nesrine Houili et Lydia Gasmi ont remporté, respectivement, les médailles d'argent et de bronze aux épreuves de Kirine, dimanche soir lors de la deuxième journée des Championnats arabes sur piste (20-23 novembre) qui se déroulent au Caire en Egypte.

Houili qui vient de décrocher sa troisième médaille au rendez-vous arabe sur piste, après l'or au poursuite individuelle et l'argent au vitesse par équipe, a réédité l'exploit en allant chercher la médaille d'argent au Kirine (juniors filles).

De son côté, Lydia Gasmi a remporté la médaille d'argent aux épreuves Kirine (Elite dames). A l'issue de la deuxième journée du championnat arabe sur piste, le total de la récolte algérienne s'élève à 10 médailles (2 or, 4 argent et 4 bronze).

Lors de la première journée disputée samedi, les sélections algériennes avaient remporté quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze). La médaille d'or a été l'œuvre de la sélection "Elite/Messieurs", composée de Yacine Chalel, Lotfi Tchambaz, El Khassib Sassane et Hamza Mansouri, qui a remporté haut la main l'épreuve de la po ursuite.

Pour sa part, le tandem féminin, composé de Nesrine Houili et Chahra Azzouz s'est adjugé, un peu plus tôt, la médaille d'argent au Sprint (Par équipes/Dames). Enfin, les deux breloques en bronze ont été l'œuvre de Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Hamza Amari au Scratch, respectivement chez les (Juniors/Messieurs) et (Elite/Messieurs). Treize coureurs (13) algériens dont trois filles et cinq juniors ont été engagés dans cette compétition arabe. Après avoir dominé les courses du championnat arabe sur route avec un total de 22 médailles (11 or, 7 argent et 4 bronze), les Algériens aspirent à remporter le maximum de médailles dans les épreuves sur piste qui entrent dans la cadre du Festival arabe de cyclisme.