Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a salué dimanche le dernier accord politique conclu au Soudan.

Selon un communiqué du bloc panafricain, M. Faki "a appris avec satisfaction la signature de l'accord conclu entre le président du conseil suprême soudanais, Abdel Fattah al-Bourhane, et le Premier ministre Abdalla Hamdok".

Le président de la Commission de l'UA a décrit l'accord comme une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel inscrit dans les accords de Khartoum du 19 août 2019, qui encadraient la transition consensuelle et démocratique au Soudan. Il a encouragé tous les acteurs politiques et sociaux, civils et militaires, à approfondir cette orientation et à la mettre en œuvre de manière inclusive et efficace, dans un climat de paix et de réconciliation nationale.

M. Faki a en outre exhorté la communauté internationale à renouveler son engagement de solidarité avec le Soudan afin qu'il retrouve la paix et se prépare, dans un consensus démocratique, à des élections régulières et libres, qui selon lui sont la s eule voie pour mettre un terme définitif à la tourmente institutionnelle que connaît le pays et assurer son développement durable.

Selon la télévision publique soudanaise, le Premier ministre soudanais déchu Abdalla Hamdok a repris ses fonctions dimanche après qu'il a signé avec le commandant général des Forces armées soudanaises Abdel Fattah al-Bourhane une déclaration politique pour mettre fin à la crise politique actuelle.

L'accord stipule également que M. Hamdok devra former un gouvernement civil avec des compétences civiles indépendantes.