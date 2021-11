Quand on souffre de constipation, on n'ose pas toujours avoir recours aux laxatifs, de crainte d'une action trop rapide et pas forcément au bon moment ! Si tous ne sont pas indiqués pour une constipation occasionnelle, certains laxatifs doux peuvent toutefois aider à réguler le transit.

Selon un sondage qui avait été commandé en 2015 par le laboratoire Bayer, 41% des femmes qui souffrent de constipation ne se soignent pas dès l'apparition des premiers symptômes. Elles repoussent la prise de laxatifs par peur de l'accoutumance et par crainte de leur action trop rapide et pas forcément au moment le plus opportun. Pourtant, selon le Dr Laurent Abramowitz, médecin responsable de l'unité de proctologie au CHU Bichat, à Paris, "une prise en charge tardive peut causer des douleurs abdominales parfois intenses et avoir de réelles répercussions sur la qualité de vie alors qu'il existe différentes classes de laxatifs aux modes et aux délais d'action variables et qui permettent de libérer le transit en douceur".

Trois classes de laxatifs sont particulièrement adaptées pour les cas de constipation occasionnelle : les laxatifs osmotiques, les laxatifs de lest et les laxatifs lubrifiants. Les deux autres classes (les laxatifs stimulants et rectaux) exigent plutôt un avis du médecin.

LES LAXATIFS OSMOTIQUES

Ces laxatifs (TransipegLIB, Movicol, Forlax...) ramollissent les selles en créant un appel d'eau dans l'intestin et facilitent ainsi leur émission. Ils sont méconnus du grand public puisqu'en automédication, ils ne représentent que 2 laxatifs vendus sur 10. En revanche, 7 prescriptions médicales sur 10 s'orientent en priorité vers cette classe de médicaments.

Délai d'action : de 1 à 2 jours

Effets secondaires : ballonnements et douleurs abdominales au début du traitement sauf pour les laxatifs osmotiques hydratants. Ces derniers sont à préférer chez la femme enceinte.

LES LAXATIFS DE LEST

Ces laxatifs (Spagulax, Transilane...) augmentent de volume en présence d'eau et modifient la consistance des selles. Ils nécessitent de boire beaucoup pour être actifs.

Délai d'action : 1 à 3 jours. Efficacité maximale après plusieurs jours de traitement.

Effets secondaires : gaz et ballonnements. Il est conseillé de les prendre à distance des autres médicaments que vous prenez.

LES LAXATIFS LUBRIFIANTS

Ces laxatifs (Lansoyl, Lubentyl...) facilitent l'émission des selles en les lubrifiant et les ramollissant.

Délai d'action : 6 heures à 3 jours

Effets secondaires : ils peuvent être responsables de suintements ou d'irritations au niveau de l'anus. L'usage prolongé peut réduire l'absorption de certaines vitamines (A, D, E, K).

LES LAXATIFS STIMULANTS

Ces laxatifs (Dulcolax, dragées Fuca...) stimulent l'intestin et augmentent la sécrétion d'eau. "A utiliser en dernier recours en cas d'échec des laxatifs osmotiques car c'est une réponse aiguë à un problème chronique" explique le spécialiste.

Délai d'action : à partir de 6 heures après la prise.

Effets secondaires : diarrhée, douleurs abdominales, fatigue ou réactions allergiques. Dans ce cas, il faut cesser le traitement. Ils ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse ou si vous souffrez de constipation chronique.

LES LAXATIFS PAR VOIE RECTALE

Ces laxatifs (Microlax, Norgalax...) déclenchent le réflexe de défécation. "Il est recommandé de prendre l'avis d'un médecin avant de prendre des laxatifs par voie rectale car ils sont déconseillés en cas de lésions anales" ajoute le spécialiste.

Délai d'action : entre 5 et 60 minutes.

Effets secondaires : leur utilisation répétée ou prolongée est déconseillée car elle peut provoquer un risque d'irritation au niveau de l'anus.