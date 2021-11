La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.148.939 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin

décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi.

Plus de 256.913.380 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de dimanche, 4.373 nouveaux décès et 394.226 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1.241 nouveaux morts, l'Ukraine (326) et l'Inde (249).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 771.118 décès pour 47.730.591 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 612.659 morts et 22.017.276 cas, l'Inde avec 465.911 morts (34.518.901 cas), le Mexique avec 292.471 morts (3.863.362 cas), et la Russie avec 265.336 morts (9.366.839 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 609 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bulgarie (391), la Bosnie (372), le Monténégro (357), la Macédoine du Nord (357), la Hongrie (339) et la République tchèque (300).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 11H00 GMT 1.534.930 décès pour 46.464.227 cas, l'Europe 1.485.491 décès (81.032.638 cas), l'Asie 889.965 décès (56.826.805 cas), les Etats-Unis et le Canada 800.611 décès (49.495.712 cas), l'Afrique 221.579 décès (8.585.811 cas), le Moyen-Orient 213.203 décès (14.213.621 cas), et l'Océanie 3.160 décès (294.571 cas).