Une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage précoce des hépatites virales a été lancée dimanche à Sidi Bel-Abbes.

Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens sur l'hépatite virale et l'importance d'un dépistage précoce pour parer aux risques de la maladie, a indiqué Dr.

Fatima Hammache, spécialiste des maladies du foie, de l'estomac et des intestins au CHU "Abdelkader Hassani" du chef-lieu de wilaya, précisant que le dépistage s’effectue gratuitement. "Le dépistage précoce gratuit s'effectue selon une technique qui repose sur un test rapide du sérum sanguin. Le résultat est obtenu dans un délai d'un quart d'heure au niveau d'une tente dressée à cet effet dans une rue très fréquentée du chef-lieu de la wilaya", a indiqué Dr Hammache.

La spécialiste a signalé que les cas positifs diagnostiqués seront pris en charge et traités au niveau du service d'hépatologie et de gastro-entérologie du CHU Abdelkader Hassani.

Concernant le nombre de citoyens examinés durant la période matinale, Dr Chiali Mahmoud a révélé que 147 dépistages ont été effectués dont sept cas positifs détectés.

Le dépistage précoce de la maladie permet, a relevé Dr.

Chiali, d'éviter les complications et de prodiguer les soins adéquats, appelant les citoyens à se rendre à ce point de dépistage ouvert dans le cadre de cette opération. Il s’agit de la deuxième campagne du genre après celle organisée en juin dernier, au cours de laquelle 340 examens ont été effectués et sept cas positifs détectés et orientés pour traitement vers le service spécialisé du CHU.

Initiée par le service d’hépatologie et de gastro-entérologie de l’hôpital de Sidi Bel-Abbès en coordination avec la Direction locale de la santé et de la population, l'opération de dépistage se poursuivra jusqu'à lundi.