Plus de 70 pharmacies d’officine de la wilaya d’Oran sont impliquées jusqu'à présent dans la campagne de vaccination contre la Covid-19, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Une opération qui se déroule dans de bonnes conditions dans ces officines au nombre de 73, mais qui, à l'instar des autres centres de vaccination, connaît, ces derniers temps, un engouement timide de la part des citoyens, a expliqué à l'APS, le chef de service de prévention et chargé de communication de la DSP, Dr Youcef Boukhari.

"Nous souhaitons davantage d'engouement pour la vaccination de la part des citoyens, outres les centres de vaccinations que nous avons ouvert un peu partout dans la wilaya, certaines pharmacies ont été autorisées à assurer la vaccination contre la Covid-19.

Les doses de vaccin sont disponibles donc il faut se protéger et se faire vacciner", a-t-il précisé.

Les pharmacies aptes à assurer la vaccination sont quotidiennement approvisionnées en doses de vaccins par la DSP, selon leur demande, a précisé le responsable, "jusqu'à 100 doses sont livrées quotidiennement à ce rtaines pharmacies selon la demande qui reste toujours insuffisante", a-t-il ajouté.

A noter que les personnes souffrant de maladies chroniques, alitées ou en difficulté ne pouvant se déplacer aux centres de vaccination peuvent être vaccinées à domicile.

"Chaque établissement public de santé de proximité (EPSP) dispose d'un véhicule pour les soins à domicile.

De ce fait, toute personne souffrant de maladies chroniques, obèse, alitée entre autres, n'a qu'à contacter l'EPSP le plus proche de son domicile pour exprimer son désir de se faire vacciner.

Une équipe se déplacera chez elle pour la vacciner", a précisé le même responsable.

La wilaya d'Oran a réalisé un taux de vaccination qui tourne autour de 52%, ce qui reste encore insuffisant selon les responsables du secteur de la santé pour atteindre l'immunité collective.