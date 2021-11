Les éléments des unités du Groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont démantelé un réseau criminel international spécialisé dans l’émigration clandestine et la traite d’êtres humains, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécurité.

Cette bande criminelle, activant à travers le territoire national et qui organise des traversées clandestines en passant par la Libye puis vers l'Europe, est composée de 24 personnes âgées entre 40 et 45 ans, dont des repris de justice, a affirmé la même source. L'opération a été réalisée sur la base d'informations faisant état des activités illicites d’un réseau criminel spécialisé dans ce trafic, activant au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj en utilisant les réseaux sociaux, a-t-on précisé, faisant savoir que les enquêtes engagées dans ce cadre ont contribué à l’identification de 17 personnes, tandis que 7 autres sont en fuite en dehors du pays.

L’opération, a ajouté la même source, a permis aussi de saisir 5 téléphones portables utilisés dans ces activités criminelles.

Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, après le parachèvement des procédures juridiques nécessaires, a-t-on conclu.