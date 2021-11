Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 139 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays au cours des dernières 24 heures, indique lundi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset où deux (2) personnes ont trouvé la mort et trois (3) autres ont été blessées suite à une collision entre deux véhicules légers sur la RN 01 dans la commune de Tamanrasset, souligne la même source.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus aussi pour prodiguer des soins de première urgence à six (6) personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas de Jijel, Naâma et Médéa.

Ils sont intervenus également pour prodiguer des soins à un homme légèrement blessé avant son évacuation vers l'hôpital de Douira, suite à un feu qui s'est déclaré dans un véhicule dans la commune de Hussein Dey (Alger).

Par ailleurs, dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 16 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du port du masque et des règles de distanciation physique, ainsi que 11 opérations de désinfection générale ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés et des zones d'habitation.