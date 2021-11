La cour de Ghardaïa a lancé une large opération d'information et de sensibilisation sur le retrait à distance de la version électronique du certificat de nationalité, via le portail électronique du ministère de la justice, a-t-on appris lundi auprès du parquet général de Ghardaïa.

L'opération s’inscrit dans le cadre du rapprochement de l’administration judiciaire du citoyen en vue de lui permettre de bénéficier de ses prestations sans avoir à se déplacer aux juridictions, a indiqué, M. Ahmed Kadari, procureur général adjoint.

La nouvelle prestation, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à moderniser les services judiciaires, permet au citoyen de demander et de retirer en ligne un certificat de nationalité version électronique à partir d’un ordinateur, a expliqué M. Kadari. La prestation est l’un des axes prioritaires auquel les pouvoirs publics se sont engagés pour concrétiser les jalons de la gouvernance électronique, a rappelé le procureur général adjoint, précisant que la délivrance de ce document est exemptée de taxe judiciaire.

La Cour de Ghardaïa coiffe cinq tribunaux, à savoir Ghardaïa, Berriane, Guerrara, Métlili et El-Menea.