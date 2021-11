Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné dimanche des instructions pour obliger toutes les communes du pays à utiliser l'énergie solaire dans l'éclairage public, selon un communiqué du Conseil des ministres.

Ces instructions ont été données à l'issue d'un exposé sur le secteur de la transition énergétique présenté lors du conseil des ministres présidé le président de la République, précise le communiqué. Le Président Tebboune a ordonné d'"obliger toutes les communes du pays à utiliser l'énergie solaire dans l'éclairage public, y compris au niveau des voies express et les zones montagneuses à l'instar des Aurès, l'Ouarsenis et Djurdjura". Le chef de l'Etat a insisté sur "l'importance de rationaliser la consommation locale du gaz en vue de préserver les ressources énergétiques, et augmenter partant les capacités d'exportation", appelant à "coopérer avec les pays développés dans les recherches sur les techniques de généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables".

Il s'agit également de redéfinir les critères relatifs à l'importation des chauffages à utilisation domestique de manière à prendre en considération les normes de sécurité et la transition énergétique en cours. Concernant le secteur du bâtiment et des travaux publics, le président Tebboune a ordonné d'orienter progressivement ce secteur vers l'adoption de normes environnementales peu énergivores permettant d'éviter l'utilisation de matériaux nuisibles à l'environnement, mettant l'accent sur l'interdiction d'utilisation du bois dans les projets de réalisation de logements, et son remplacement par le PVC afin de préserver la richesse forestière.

Le chef de l'Etat a ordonné d'installer le Haut conseil de l'énergie, dans les meilleurs délais, pour lui confier les tâches de prospective et d'évaluation dans ce domaine, ajoute la même source.