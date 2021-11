Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent ,dimanche à Alger, sur l'impératif d'étendre les activités de construction navale à l'ensemble de la bande côtière algérienne, indique un communiqué du Conseil des ministres.

S'exprimant à l'issue d'un exposé sur le secteur de la pêche et des ressources halieutiques présenté en Conseil des ministres, le Président Tebboune s'est félicité "du progrès et de la coordination entre les ministères de l'Intérieur, de l'Industrie et de la Pêche pour la concrétisation des projets d'extension des activités de construction navale, dans les zones pilotes, soulignant l'impératif de prioriser l'extension de l'activité de construction navale à l'ensemble de la bande côtière algérienne".

L'objectif étant de s'orienter vers une véritable industrialisation, selon un plan de développement sectoriel reposant sur des partenariats internationaux permettant de développer les ressources halieutiques qualitativement et quantitativement. Il a également soulignant la nécessité d'œuvrer pour permettre à l'Algérie de retrouver son rôle pionnier dans le domaine maritime par la concurrence dans l'investissement et la production halieutique.

Le Chef de l'Etat a également appelé à "octroyer davantage de facilitations en matière de foncier aux véritables investisseurs dans le secteur de la pêche, secteur stratégique, générateur de richesses et un des piliers de la sécurité alimentaire", selon le communiqué du Conseil des ministres.