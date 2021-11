Plus de 1.500 jeunes issus des différents établissements de formation ont été ciblés par une campagne de sensibilisation sur l’entrepreneuriat et la création de micro-entreprises lancée dimanche à Nâama, a-t-on appris auprès de la direction de formation et de l’enseignement professionnels. Cette campagne de sensibilisation qu’organise la Maison de l’accompagnement et de l’insertion relevant de cette direction vise à inculquer l’esprit de l’entrepreneuriat aux diplômés sortant des établissements de formation et de l’enseignement professionnels et leur faire connaître les différents dispositifs d’aide et d’accompagnement devant leur permettre de créer leurs propres micro-entreprises dans différents créneaux, a indiqué le directeur du secteur, Belbekkouche Abdelkader. Les stagiaires, bénéficiaires de cette opération qui se poursuivra tout au long de la semaine en cours, disposeront d’informations nécessaires pour faire une incursion dans le monde de l’entrepreneuriat qui commence à partir d’une idée de projet, en passant par son développement, de même que la formation et l’ accompagnement, notamment sur la manière de créer et de gérer les projets innovants (naissants) jusqu’à leur aboutissement, outre les informations portant sur les avantages accordés par l’Etat pour mettre à leur disposition le foncier agricole et autres facilitations, a ajouté le même responsable.

Les organisateurs de la campagne de sensibilisation et d’information à laquelle prennent part des instances de soutien à l’entrepreneuriat et de micro-entreprises et de financement des projets innovants, à l’instar de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit ( ANGEM) et l’Agence nationale d’aide et de développement de l’entreprenariat (ANADE), ont mis en exergue les potentialités et les atouts de la wilaya en matière d’investissement, outre l’organisation de rencontres et salons destinés aux éventuels porteurs de projets. A signaler que la Maison de l’accompagnement et de l’insertion, domiciliée à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle dans la wilaya de Nâama, nouvellement créée, est encadrée par des conseillers du secteur, ainsi que des représentants des différents dispositifs de soutien à l’emploi.

Elle se charge de l’accompagnement des jeunes parmi les diplômés sortant de la formation professionnelle, en passant par l’ensemble des étapes pour la création de la micro e ntreprises. Cette instance s’emploie également à doter les différentes entreprises économiques de la wilaya de données spécifiques aux diplômés sortants de tous les établissements de la formation et de l’enseignements professionnels selon les spécialités et les niveaux de qualification requis, a-t-on expliqué.