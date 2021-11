"Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce samedi 20 novembre 2021, une Réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants :

- Dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :

Il a été examiné un Avant-projet de Loi fixant les règles générales relatives à l’enseignement supérieur qui inclut et régule tous les aspects liés au système national d'enseignement supérieur dans l’objectif d’adapter ce dernier avec les dernières évolutions enregistrées au niveau national et international dans l’écosystème de la formation supérieure et ce au plan des modèles d ’enseignement, de la relation avec l'environnement socio-économique et l'ouverture aux bonnes pratiques internationales en matière de pédagogie et de programmes.

Comme il intègre également dans sa conception, les outils de gouvernance et de pilotage des établissements de l’enseignement supérieur ainsi que leur numérisation. En outre et conformément aux dispositions de la Constitution de 2020, ce projet de texte réaffirme la garantie : (i) des libertés académiques et de la liberté de la recherche scientifique et de sa promotion et valorisation au service du développement durable de la nation, (ii) de la liberté de créativité intellectuelle dans ses dimensions scientifiques et artistiques et l'engagement de l'Etat à veiller en permanence à l’amélioration de la qualité de l'enseignement.

Enfin et conformément aux procédures établies, cet Avant-projet de Loi fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil des Ministres.

- Dans le domaine des Travaux Publics

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme d’urgence visant la décongestion de la Capitale, il a été présenté un (01) projet de Décret exécutif portant déclaration d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation du dédoublement du CW142 sur un linéaire de 3,5 km (section située entre le giratoire d’Ouled F ayet et l’intersection avec le CW133).

A ce titre, le Premier Ministre a insisté sur le respect des délais contractuels de réalisation de l’ensemble des projets engagés, qui permettront dès leur achèvement, de mettre en œuvre le nouveau plan de circulation d’Alger, qui soulagera les usagers de la route de la congestion que connait la Capitale en matière de trafic automobile.

- Dans le domaine des ressourcesen eau :

Il a été examiné un (01) projet de Décret exécutif portant déclaration d’utilité publique, l’opération de réalisation du projet d’adduction pour l’alimentation en eau de la zone industrielle de Sidi Khettab dans la Wilaya de Relizane à partir de la station de traitement d’Oued El Kheir, Wilaya de Mostaganem.

- Dans le domaine de la Jeunesse et des Sports :

Une communication a été présentée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports portant sur : (i) le bilan d’étape des préparatifs et organisation matérielle des Jeux Méditerranéens d’Oran, (ii) la préparation des athlètes en prévision de ces Jeux et, (iii) la relance de l’activité des établissements de jeunes et l’amélioration de leurs prestations.

En prévision de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens, qui auront lieu dans la ville d’Oran durant l’été 2022, les pouvoirs publics ont mis en place un ambitieux programme de réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation des structures existantes appelé à accueillir les compétitions de cet évènement sportif de dimension internationale.

A sept mois du début des compétitions, l’état d’avancement des projets de réalisation ont atteint un taux satisfaisant, garantissant l’achèvement des travaux dans les délais impartis et le déroulement des jeux dans les meilleures conditions possibles. Dans le même cadre, un riche programme a été mis en place pour la préparation de 601 athlètes nationaux, affiliés à 23 fédérations sportives, qui ont effectué à ce jour, 288 stages à l’intérieur du pays et 121 à l’étranger et ont participé à 184 compétitions internationales préparatoires.

A l’issue de la présentation, le Premier Ministre a rappelé les instructions données par Monsieur le Président de la République lors du Conseil des Ministres du 31 Octobre 2021 relatives à la préparation des athlètes en prévision de cet important évènement. En outre, il a instruit le Ministre des Transports d’accélérer la cadence des travaux de réalisation de la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Oran dont la réception est attendue avant la fin de l’année en cours.

S’agissant de la relance des activités des établissements de jeunes, le secteur a mis en place un progra mme pour la réhabilitation et le redéploiement de ces infrastructures ainsi que la réadaptation de leur cadre juridique en vue d’impliquer le mouvement associatif dans la gestion de ces établissements et dans l’animation des activités des jeunes.

- Dans le domaine de la Santé :

Le Ministre de la Santé a présenté une communication sur le bilan de la vaccination contre le Coronavirus «COVID-19», entamée depuis le mois de janvier 2021 ainsi que les mesures et moyens engagés pour l’amélioration du niveau de vaccination des citoyens. Aussi, il a fait état de l’ensemble des mesures prises par le secteur pour la sensibilisation de la population sur l’impératif de la vaccination qui demeure le moyen le plus fiable pour prévenir la population des effets d’une éventuelle 4ème vague de la Pandémie du Coronavirus «COVID-19» en Algérie.

- Dans le domaine de l’Environnement :

Il a été présenté une communication sur l’état d’avancement des travaux d’aménagement de Oued El Harrach.

En effet, eu égard à la situation de pollution de ce Oued induite par les rejets industriels, les pouvoirs publics ont engagé d’importantes opérations visant la dépollution de son bassin ainsi que son aménagement.

Enfin, trois communications relatives à la passation de marchés publics ont été présentées : (i) trois (03) projets de marchés entre l’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE) et des opérateurs publics dans le cadre de l’acquisition d’équipements et la prestation de services dans le cadre de la préparation et de l’organisation des élections locales du 27 Novembre 2021, (ii) un (01) projet de marché entre le secteur des finances et l’Entreprise publique d’Appui au Développement du Numérique (EADN) pour la réalisation du portail électronique des marchés publics qui sera mis en service avant la fin de l’année 2021, (iii) deux (02) projets de marchés dans le cadre de la prestation de services en prévision de l’organisation de la 18éme session des Ministres Arabes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui aura lieu à Alger durant le mois de Décembre 2021".