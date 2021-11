Neuf couples issus des milieux défavorisés ont convolé en juste noce ce week-end à Metlili (sud de Ghardaïa), au cours d’une cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée dans la pure tradition ancestrale de la région.

Organisé dans un climat festif par la zaouïa de Cheikh Sidi El Hadj Ben Bahous de Metlili, (45 Km au sud de Ghardaïa), et le tissu associatif sous le signe de "la convivialité et solidarité" cet évènement qui vise, selon les organisateurs, la promotion de l'entente et de la solidarité entre les différentes couches sociales locales, a été marqué aussi par la présence des participants à la rencontre sur la "Tariqa chikhiya".

Cet événement dédié aux plus modestes est organisé dans la pure tradition de la région qui s’inspire des rituels ancestraux d’entraide et de solidarité instaurés dans les différents Ksour de la wilaya de Ghardaïa notamment la vallée du M’Zab, Metlili, Guerrara, El Meneaa et Berriane, sans oublier Daya Ben Dahoua et Zelfana , a affirmé un notable de Metlili. Après le rituel dîner du mariage composé essentiellement d’un "couscous garni de viande de cha melon" préparé avec les dons des bienfaiteurs , la tradition ancestrale de la région veut que les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs ( aide camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines d’invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour l’ultime cérémonie d’habillage du nouveau marié.

Cette cérémonie d’habillage très attendu dans cette soirée de mariage connait la présence outre les membres de familles et amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs, donateurs ainsi que de nombreux visiteurs de passage dans la région.

En effet, la tradition veut que chaque nouveau marié soit habillé, par un imam choisi au préalable par sa famille, devant l’assistance qui fredonne des chants religieux ainsi que des louanges et panégyriques à Allah et le Prophète Mohamed (QSSL). Des prêches portant sur les vertus du mariage dans la consécration des valeurs de stabilités et de la solidarité sociale ainsi que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane sont prononcés durant la cérémonie de mariage par des imams. Des cadeaux de mariage, généralement des produits électroménagers utiles pour la vie du couple sont offerts aux mariés parés de la tenue traditionnelle du mariage de la région de Metlili. Cette cé rémonie de mariage collectif a été couronnée par l’organisation d’une initiative de circoncision pour une quinzaine d’enfants avec la distribution de cadeaux ainsi qu’une remise des présents aux enfants ayant réussi la mémorisation et la déclamation du livre saint le Coran.

Cet événement a été clôturé par un cérémonial collectif religieux (le rituel de Selka) en hommage aux saints de la Tariqa (confrérie) Chikhiya , en présence des disciples de cette confrérie venus de toutes les régions du pays .