Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ Madjid Bougherra, a retenu 23 joueurs, dont cinq évoluant en Ligue 1 algérienne, en vue de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, prévue à Doha (Qatar) du 30 novembre au 18 décembre, a annoncé la Fédération algérienne (FAF), samedi soir sur son site officiel.

Bougherra a puisé dans l’effectif de l’équipe A, puisqu’il a décidé, en concertation avec le coach national Djamel Belmadi, de convoquer plusieurs joueurs à l’image du portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), de l'attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), de l'ailier gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), ou encore du défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), une manière pour les garder dans le rythme en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

Le milieu offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar) et l’attaquant Hilal Soudani (Damac FC/ Arabie Saoudite), qui n’ont plus été appelés en équipe nationale depuis plusieurs mois, signent leur retour dans la sélection de Bougherra.

Durant sa période préparatoire, l'équipe nationale A' a effectué quatre stages, dont le dernier du 8 au 16 novembre à Dubaï (Emirats arabes unis), ponctué par un test amical face à la Nouvelle-Zélande (défaite 2-1). Les trois premiers stages se sont déroulés en juin, août, et octobre derniers, avec au menu des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à Doha, et devant le Bénin à Alger (3-1).

"La délégation de l’équipe nationale, qui comprendra 46 membres et emmenée par le vice-président de la FAF Dr Yacine Benhamza, membre du bureau fédéral et président de la commission du football professionnel, ralliera la capitale qatarie vendredi, par un vol spécial. Une équipe de précurseurs composée de trois membres, en l’occurrence M.M. Brahim Belyacine, administrateur de la sélection, Dr Youcef Ouznali, Directeur du centre technique national de Sidi Moussa et chargé de l’hygiène, du contrôle et de la sécurité alimentaire, et Mohamed Bouzourane, Chef cuisinier, se déplacera mercredi pour préparer la venue de la sélection nationale", précise la FAF dans un communiqué.

Lors du rendez-vous arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban. Les Algériens entameront le tournoi le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d'affro nter le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00).

Voici par ailleurs la liste des 23 : Gardiens de but : Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Abderrahmane Medjadel (Paradou AC/ Algérie), Mustapha Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite) Défenseurs : Aymen Bouguerra (Paradou AC/ Algérie), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Djamel Benlamri (Qatar SC), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/ Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/ Tunisie), Ayoub Abdellaoui (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie) Milieux : Mehdi Abeid (Al-Nasr SC/ EAU), Sofiane Bendebka (Al-Fath SC/ Arabie saoudite), Zakaria Draoui (CR Belouizdad/ Algérie), Houssem Mrezigue (CR Belouizdad/ Algérie) Attaquants : Tayeb Meziani (ES Sahel/ Tunisie), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Amir Sayoud (Al-Ta’ee/ Arabie saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar), Merouane Zerrouki (Paradou AC/ Algérie), Zinédine Boutmene (ES Sahel/ Tunisie), Hilal Soudani (Damac FC/ Arabie saoudite).