Le Procureur général près la Cour d'Alger a requis jeudi une peine de 16 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, assorties d'une amende de huit (8) millions DA, et la même amende et une peine de 12 ans de prison ferme à l'encontre de ses trois fils Amiar, Chafik et Mourad.

Le procureur général a également requis trois (3) ans de prison ferme assortis d'une amende de huit (8) millions DA à l'encontre de Hamel Chahinez et le maintien du jugement prononcé à l'encontre de Salima Annani, épouse de l'ancien DGSN.

Abdelghani Hamel, son épouse et ses quatre fils sont poursuivis pour des charges liées à des affaires de corruption, notamment "blanchiment d'argent", "enrichissement illicite", "trafic d'influence" et "obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux".

Dans la même affaire, le procureur général a requis une peine de cinq (5) ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-directeur général de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Rehaimia, et de deux (2) ans de prison ferme assortis d'une amende de deux (2) millions DA à l'en contre des deux anciens walis d'Oran Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaalane.

La même peine a été requise à l'encontre des deux anciens walis de Tlemcen et Tipaza, respectivement Bensebane Zoubir et Ghellaï Moussa.

Par ailleurs, le procureur général a requis la confiscation de l'ensemble des comptes bancaires et des biens fonciers et mobiliers saisis au cours de l'enquête.

Les plaidoiries du collectif de la défense des prévenus se poursuivent pour le deuxième jour de ce procès en appel qui a été réinscrit au rôle suite à un pourvoi en cassation introduit par la Cour suprême contre les verdicts prononcés en aout 2020 par la Cour d'Alger.

La Cour d'Alger avait condamné Abdelghani Hamel à 12 ans de prison ferme et prononcé des verdicts allant de 5 à 8 ans d'emprisonnement à l'encontre des membres de sa famille.