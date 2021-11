Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a approuvé jeudi la reprise de l'activité des salles de fêtes, suspendue en raison des mesures prises dans le cadre de la prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19), soulignant à ce propos la nécessité de veiller au stricte respect du protocole sanitaire durant l'exercice de cette activité.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que cette décision est intervenue après l'approbation des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, "à condition de respecter strictement le protocole sanitaire sous la responsabilité directe des responsables des salles de fêtes".

A ce titre, le ministre a appelé à l'impératif de suivre plusieurs mesures, en tête desquelles le dépôt par les responsables des salles de fête d'un engagement écrit à respecter le protocole sanitaire au niveau des directions du commerce de wilayas, avant la reprise de l'activité, lequel doit être accompagné d'une copie du Registre de commerce et d'une copie de l'agrément.

Ces mesures relèvent la nécessité d'exp loiter 50% de la capacité d'accueil de la salle, de nettoyer et désinfecter les salles de façon périodique avant et après toute utilisation, de désinfecter les ustensiles et les objets utilisés, et de fournir tous les moyens de prévention, notamment le savon liquide, les gels hydro-alcooliques, les bavettes ... etc.

Les responsables des salles de fête sont tenus également de fournir des appareils de contrôle de la température des visiteurs et de veiller au respect de la distanciation physique à l'intérieur des salles (1.5 mètres au moins), a précisé la même source.

Ces responsables doivent, aussi, "exiger un passe sanitaire, avec l'utilisation des codes QR (Quick Response) pour l'ensemble des travailleurs et des visiteurs de ces espaces, et interdire l'accès aux enfants de moins de 16 ans".

Par ailleurs, le ministère a fait état de "la mobilisation des brigades mixtes du secteur du commerce et des services de la Sûreté en vue de veiller au stricte respect des mesures sanitaires et préventives à travers des visites d'inspection inopinées", soulignant que "toute infraction constatée de ces mesures entrainera la fermeture immédiate et la mise à l'arrêt de l'activité".