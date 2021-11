L'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) a mis en exergue le projet algérien de séquestration du CO2 à la wilaya d'In Salah, estimant qu'il était l'un des mégaprojets de recherche dans le monde et l'une des options les plus importantes pour la réduction des taux de pollution.

"Les pays arabes accordent davantage d'intérêt à l'exploitation de toutes leurs ressources naturelles à travers l'introduction des nouvelles technologies, notamment la séquestration du CO² en vue de mettre fin à pollution de l'environnement et de renforcer la productivité des secteurs de pétrole et de pétrochimie", a mis en avant l'OAPEC dans une étude récente intitulée "la séquestration du CO² et son utilisation dans les industries pétrochimiques: les capacités et les défis".

L'étude a braqué la lumière sur quelques projets réussis dans les pays membre, parmi lesquels, le projet d'In Salah considéré d'après l'étude de l'OAPEC "d'un des projets de recherche les plus importants sur le plan commercial, compte tenu de la technologie de pointe utilisée en matière de séquestration du gaz CO² p ermettant de s'assurer de la sécurité de l'opération".

"La séquestration du gaz CO² dans l'industrie est un choix important pour augmenter la productivité et le bénéfice et d'aider les pays à réduire les émissions de CO²", a affirmé l'OAPEC.

L'étude a fait ressortir que les pays arabes, particulièrement les membres de l'OAPEC ont une opportunité pour le développement des projets pour la séquestration du gaz CO², au vu des constitutions géologiques adéquates dont ils recèlent, outre les capitaux nécessaires pour la réalisation de ce projet.

Il s'agit d'une technique prometteuse qui sera adoptée dans plusieurs secteurs économiques, le gaz et le pétrole notamment, en vue de contribuer aux efforts des pays visant la réduction des taux d'émission et de renforcer leur capacités de production et leur marge de bénéfice en industrie.

L'OAPEC a recommandé dans son document de hisser le niveau de coopération et de coordination entre les gouvernements et le secteur d'investissement privé pour garantir le financement nécessaire aux projets de capture du gaz CO² et prendre part aux décisions finales concernant l'investissement.