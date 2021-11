Un membre du bureau politique de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Taïssir Abou Bakr, a salué mardi les positions historiques de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, et souligné que la reconnaissance par l'Algérie de l'Etat de Palestine "a ouvert la voie à d'autres reconnaissances internationales".

A l'occasion de la célébration lundi du 33e anniversaire de la proclamation à Alger de l'Etat de Palestine, Taïssir Abou Bakr, a rappelé, dans une déclaration à l'APS, que "c'est à partir de l'Algérie, pays d'un million et demi de martyrs, que l'indépendance de la Palestine a été proclamée le 15 novembre 1988 dans la foulée de la première Intifadha devant l'occupant sioniste usurpateur des terres palestiniennes saintes".

"Cette proclamation a pour but de réaliser les aspirations du peuple palestinien et ses droits légitimes sur sa terre et sa patrie", a ajouté le responsable palestinien, précisant que cette Déclaration traduit au monde entier la détermination du peuple palestinien à libérer sa terre du joug de l'occupation quels que soient les sacrifices, et sa volonté d'aller de l'avant pour arracher ses droits au retour, à la liberté et à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods Eccharif comme capitale".

Et d'ajouter: "Cette proclamation a donné le coup d'envoi à la reconnaissance officielle des droits légitimes du peuple palestinien par la majorité des pays du monde". Il a rappelé dans ce contexte que l'"Algérie a été le premier pays à reconnaitre l'Etat de Palestine, quelques minutes après la déclaration de l'indépendance".

Taïssir Abou Bakr a souligné que cette reconnaissance de l'Algérie "a ouvert la voie à de nombreux pays qui ont reconnu l'Etat palestinien et qui sont actuellement au nombre de 140". "Le peuple palestinien est déterminé à poursuivre la lutte et la résistance face à l'occupant israélien jusqu'à la réalisation de ses objectifs nationaux à savoir le droit au retour, à la liberté et à l'indépendance", a-t-il conclu.