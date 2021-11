Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohammed Abdelhafid Henni a présidé plusieurs rencontres avec des cadres du ministère et des directeurs d'établissements, d'organismes et d'offices sous tutelle, consacrées à l'examen des dossiers urgents du secteur, à l'instar de la régulation des produits agricoles essentiels, a indiqué le ministère mardi dans un communiqué.

"Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohammed Abdelhafid Henni a présidé, après son installation samedi à la tête du secteur, plusieurs rencontres avec des cadres du ministère et des directeurs d'établissements, d'organismes et d'offices sous tutelle", précise la même source. Ont été examinés, lors des rencontres, plusieurs dossiers, notamment ceux à caractère urgent, à l'exemple de la régulation des produits agricoles essentiels, le lancement de la campagne labours-semailles 2021-2022 des semences et du colza, ou encore le suivi de la production du maïs jaune, conclut le communiqué.