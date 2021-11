Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a supervisé, mardi au siège de son département, une rencontre d'évaluation pour débattre des différentes questions liées au fonctionnement des établissements publics sous tutelle, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ont pris part à cette rencontre les directeurs généraux (DG) des établissements médiatiques publics, de l'Agence nationale d'édition et de publicité (Anep) et l'établissement de télédiffusion d'Algérie (TDA), note la même source.

Le ministre a été informé de la couverture médiatique de la campagne électorale des locales du 27 novembre courant, affirmant son attachement à l'impératif de mobiliser l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de ce rendez-vous électoral "important pour le parachèvement de l'édification institutionnelle de l'Etat et la promotion du processus démocratique, au mieux de l'intérêt suprême du pays", a-t-il souligné.

Ont été évoqués, lors de la rencontre, les préparatifs des Jeux Méditerranéens -Oran 2022-, notamment au niveau des établissements de la Télévision algérienne (EPTV) et de la Radio nationale, suite à quoi le ministre a souligné "l'impératif d'une prise en charge idoine des aspects organisationnels y afférents, afin d'assurer une couverture médiatique contribuant à la réussite de cet événement sportif méditerranéen d'envergure".

La rencontre a également été une occasion pour aborder plusieurs points liés à l'amélioration du fonctionnement des médias publics, à l'instar de la formation, des enjeux de cadrer avec le progrès technologique et le virage numérique, en sus d'une prise en charge sérieuse des questions nationales et d'autres à caractère international. M. Bouslimani a exprimé son entière disponibilité à poursuivre les efforts déployés pour relancer davantage le secteur et relever, en collaboration avec l'ensemble des partenaires, les divers défis.