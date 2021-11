La grève à laquelle a appelé mardi le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'Education (CNAPESTE) portant sur des revendications socio-professionnelles, a été "faiblement" suivie.

Se rendant dans nombre d'établissements des trois paliers de l'Education, l'APS a constaté que les cours se déroulaient normalement, avec une manifestation timide des mouvements de protestation, à l'instar du lycée des "Frères Hamia" à Kouba où les enseignants ont répondu à l'appel de la grève de deux jours, débutée mardi, tandis que les contractuels exercent ordinairement leur activité.

Par ailleurs, les cours ont été dispensés dans des conditions calmes dans plusieurs établissements, à l'image des écoles primaires "Les Sources" à Bir Mourad Raïs, "Djebel Dira" à Hussein Dey et "Mohamed Salah Ould Aoudia" à Ben Aknoun. Au sein de plusieurs collèges et lycées, les enseignants n'ont pas adhéré à la grève, à l'instar des CEM "L'Emir Khaled" à Kouba et "Oussama Ibn Zaïd" à Bach Djarrah, et encore moins au lycée Saâd Dahleb à Kouba.

Le 18 octobre dernier, le Cnapeste a appelé à une grève hebdoma daire de deux jours, à compter du 2 novembre. La grève observée les 2 et 3 novembre en cours a connu un taux de suivi "mitigé" dans les établissements de cycle secondaire alors que dans les établissements des cycles primaire et moyen, l'appel à la grève a été "faiblement" suivi.

Le Cnapeste revendique notamment le recul du pouvoir d'achat et la gravité de la situation sociale actuelle", soulignant la nécessité de revaloriser les salaires des enseignants.

Il soulève également des revendications socioprofessionnelles liées notamment au logement, à la retraite, aux œuvres sociales, à la médecine du travail, la révision de la prime de zone et la garantie des libertés syndicales.

Dans un appel téléphonique avec le chargé de communication du Conseil, ce dernier a indiqué que la grève a été "considérablement" suivie à l'échelle nationale notamment dans le cycle secondaire, et que le Cnapest était "déterminé" à poursuivre son mouvement de protestation jusqu'à la réalisation des revendications.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a entamé le 26 octobre dernier des rencontres bilatérales avec les syndicats agrées du secteur dont le Cnapeste, et procédé à l'examen des propositions émanant des partenaires sociaux, en prévision de l'élaboration d'un projet de "statut garantissant la stabilité du secteur et répondant aux attentes des travailleurs".

Ces rencontres sont intervenues après l'installation de la commission technique chargée du dossier du statut des fonctionnaires du secteur de l'Education nationale conformément aux orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, appelant à une étroite coordination avec les partenaires sociaux et la prise en charge de leurs préoccupations".