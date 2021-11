Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a indiqué, lundi à Alger, que l'accès à la profession d'avocat se fera "sur concours" qui pourrait être organisé avant fin 2021 ou "au plus tard" début 2022. Invité de la radio nationale, M. Tabi a indiqué que "l'accès à la profession d'avocat ne se fera plus d'office comme c'était le cas précédemment, mais en passant un concours", annonçant par là même, "la possibilité d'organiser ce concours avant la fin de l'année en cours ou, au plus tard, début 2022".

"Le secteur œuvre à l'amélioration de la qualité de formation des avocats, à travers notamment la création d'une école pour la formation des avocats, ensuite la création d'écoles régionales", selon l'intervenant.

A l'occasion, M. Tabi a affirmé que l'ensemble des préoccupations soulevées par les représentants des avocats lors d'une rencontre tenue récemment s'est axé autour de certaines procédures, notamment en ce qui à trait à la détention provisoire et à la comparution immédiate, ainsi que des préoccupations concernant les conditions d'exercice de la profession, ajoutant que "la question du pré lèvement de l'impôt est du ressort du gouvernement et a trait à la loi de finances".