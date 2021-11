Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a pris part, lundi, à plusieurs activités et effectué nombre de rencontres et d'entretiens, en marge de la Conférence et exposition internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC 2021 -The Abu DhabiInternational Petroleum Exhibition and Conférence), l'un des grands évènements relatifs à l'industrie de l'énergie mondiale, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon la même source, M. Arkab a pris part à l'ouverture par Son Altesse, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre des affaires présidentielles des EAU, de la conférence et exposition internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC 2021), qui se tient du 15 au 18 novembre, dans la capitale émiratie.

En marge de la conférence, ajoute le communiqué, le ministre a eu des entretiens et des rencontres avec plusieurs ministres de l'Energie et du Pétrole, ainsi qu'avec un groupe de personnalités présentes à la conférence.

Selon le communiqué, le ministre de l'Energie et des Mines a rencontré le ministre émira ti de l'Energie, Souhail al Mazrouei, le ministre saoudien de l'Energie, le Prince Abdelaziz ben Salmane, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minières, Tarek al-Moulla, ainsi qu'avec le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima.

M. Arkab a pris part aux travaux d'une table ronde ministérielle qui a regroupé les ministres de l'Energie et du Pétrole, saoudien, émirati, russe, indien, égyptien et autres, intitulée "Formuler l'avenir de l'énergie-dessiner un processus pour l'action climatique à travers la satisfaction des besoins mondiaux en énergie".

Le ministre a eu des entretiens avec le Président exécutif de l'entreprise italienne "ENI", Claudio Descalzi, avec le Président exécutif de la compagnie "Dragon Oil", Ali Rached Al Jarwan, ainsi qu'avec le Président exécutif de la compagnie, "Baker Hughes", Lorenzo Simonelli.

Pour rappel, le ministre de l'Energie et des Mines prend part à ADIPEC 2021, en compagnie d'une délégation qui regroupe les Directeurs des deux groupes, Sonatrach et Sonelgaz, le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", ainsi que des cadres du ministère. Cette conférence devrait se poursuivre, mardi, avec la participation de M. Arkab aux travaux d'une séanc e de travail sur l'hydrogène.