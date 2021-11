Le pavillon Algérie de l'Expo 2020 de Dubaï intensifiera ses efforts pour faire connaitre les opportunités d'affaires en Algérie et être un outil au service de la diplomatie économique, a indiqué le commissaire du pavillon, Mokhtar Attar.

Dans une déclaration à l'APS, M. Attar a précisé que "le pavillon Algérie de l'Expo 2020 de Dubaï ne se contentera pas de mettre en exergue le rayonnement culturel et touristique de notre pays, mais, également, d'exploiter cette manifestation mondiale pour promouvoir la destination Algérie sur le plan économique".

Il a en outre ajouté que la mise en exergue des ressources du pays et de ses opportunités économiques prometteuses pour attirer les investisseurs figurait parmi les principaux objectifs de la participation algérienne à cette manifestation. Le pavillon reçoit quotidiennement des hommes d'affaires étrangers et algériens des enfants de la diaspora algérienne, qui viennent s'enquérir des opportunités de commerce et d'investissement en Algérie, poursuit M. Attar.

Les organisateurs du pavillon les mettent automatiquement en con tact avec l'attaché commercial de l'ambassade algérienne à Abu Dhabi en vue de les orienter et leur fournir toutes les informations nécessaires.

Le pavillon algérien organisera, en décembre prochain, un forum d'affaires en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), et en coordination avec les organisations de patronat en Algérie. Le forum prévoit des conférences sur le climat des affaires en Algérie, durant lesquelles seront expliquées les dernières modifications apportées aux textes de loi régissant le domaine de l'investissement, en sus des rencontres d'affaires bilatérales "B to B".

A travers ces manifestations, indique le commissaire, le pavillon algérien pourra jouer son rôle en donnant une image plus précise des potentialités économiques du pays.

La dimension humaine mise en avant

Le pavillon Algérie a pour objectif d'effacer l'image stéréotypée sur l'Algérie dans tous les domaines. M. Attar a rappelé que le pavillon algérien avait reçu des dizaines de groupes d'écoliers et d'étudiants dans le cadre des visites organisées qui ont eu un aperçu détaillé sur l'histoire de l'Algérie, ses réalisations et ses perspectives de développement.

Le visiteur du pavillon algérien se t rouvre en "voyage" du berceau de l'humanité d'Ain Boucherit jusqu'au projets de transition énergétique et les smart-cities.

La promotion de la destination Algérie est basée essentiellement sur la dimension humaine. A ce propos, le commissaire a déclaré que "certains pavillons on mis à profit les dernières avancées technologiques pour attirer plus de visiteurs. l'Algérie par contre a opté pour une autre approche en se focalisant sur la dimension humaine, mettant en avant dans son pavillon les relations interhumaines. L'Algérie qui a participé, pour la troisième fois à EXPO Dubaï a remporté plusieurs prix lors des éditions précédentes.

Le pavillon algérien a toutes les chances pour décrocher une distinction à cette édition, compte tenu du contenu qu'il propose, a indiqué le commissaire.

L'Algérie participe à la manifestation internationale EXPO 2020 Dubaï qui s'étale du 1 octobre dernier à fin mars 2022 avec un pavillon indépendant. S'étendant sur une surface de 1.300 m², le pavillon a été conçu sous forme de la Casbah d'Alger qui renvoi au patrimoine civilisationnel dont recèle le pays.