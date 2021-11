Des magistrats et des cadres du ministère de la Justice prendront part, du 16 au 18 novembre en cours, à une conférence internationale sur la cybercriminalité, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Selon le communiqué, deux magistrats et deux cadres du ministère prendront part du 16 au 18 novembre en cours à la conférence internationale "Octopus" sur la cybercriminalité, dans le cadre de la coopération avec le programme européen de lutte contre la cybercriminalité.

La conférence Octopus, organisée tous les 12 à 18 mois par le Conseil de l'Europe, constitue l'une des plus grandes et des meilleures plateformes d'échange en matière de cybercriminalité, réunissant des experts de 80 pays, des organisations internationales, du secteur privé et du monde universitaire.

Seront abordées lors de cet évènement "des thématiques liées aux stratégies de lutte contre la cybercriminalité, l'intelligence artificielle, la formation judiciaire dans le domaine des crimes cybernétiques et des preuves électroniques, la détection automatique des documents relatifs à l'agression sexuelle contre les enfants, les programmes de rançon et des monnaies chiffrées et la situation mondiale des législations sur la cybercriminalité, ainsi qu'à la vision future de la cybercriminalité à l'horizon 2022".

A ce titre, et dans le cadre de la coopération avec l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en Algérie et de la coordination avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), dix (10) magistrats participeront mercredi à la quatrième (4) rencontre en ligne sur "le signalement de la violence faite aux femmes", a poursuivi la même source.

Les participants à cette rencontre auront à aborder les questions relatives au signalement de la violence à l'égard des femmes et passeront en revue l'expérience de la plateforme de signalement au Suède, a conclu le communiqué.