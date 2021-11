La reprise de l'activité économique de la majorité des secteurs en 2021, après les baisses de l'année dernière, dues aux conséquences directes de la Covid-19, a soutenu le Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Algérie, qui a enregistré une croissance conséquente de 4,2% durant le 1er semestre 2021 par rapport à la même période de 2020.

Après avoir connu une hausse de 2% au premier trimestre et 6,4% au second, la croissance économique a atteint 4,2% durant les six premiers mois de l'année en cours. Cette amélioration a été réalisée grâce à une "forte reprise" des activités de la majorité des secteurs à l'exception de celui de l'agriculture qui a connu un "léger recul" de 0,3% au deuxième trimestre contre une hausse de 0,6% au premier, selon les données de l'Office National des Statistiques (ONS).

Cette performance de la croissance économique a été tirée, essentiellement, par les secteurs des Hydrocarbures, de l'Industrie, du Bâtiment-Travaux Publics et Hydrauliques (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers (STPP), les Services marchands et les services non marchands, a précisé l'Office.

Une croissance soutenue qui résulte surtout d'"une forte reprise" des activités économiques dans les secteurs du Bâtiment -Travaux Publics et Hydrauliques (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers (STPP) avec 13,7%, les Hydrocarbures (11%), les Services Marchands (10,2%) et l'Industrie (9,3%), a détaillé l'Office.

La valeur ajoutée des hydrocarbures a apporté "une forte contribution" à la croissance économique. Cette amélioration a été tirée, essentiellement, par la branche d'activité du pétrole brut et gaz naturel avec une hausse de 41,2%. Cette performance, s'est déroulée dans "un contexte des hausses des prix internationaux et le déflateur a connu de nouveau une forte augmentation de 104%", selon les explications de l'Office.

Au second trimestre de l'année en cours, les services marchands ont, également, aidé à cette amélioration du PIB, avec une évolution de +10,2% contre +0,4% au premier trimestre.

La souplesse des restrictions du confinement a permis au différentes branches du secteur d'enregistrer de "bons résultats": hôtels, cafés restaurants (+124%), les transports et communications (+10,4%) , le commerce et les services fournis aux ménages (+10,3%) pour chaque banche et enfin les services fournis aux entreprises avec (+3,5%).

La hausse de la croissance de l'Industrie, q uant à elle, a été tirée essentiellement par la valeur ajoutée de l'énergie (+10,5%), des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électriques (ISMME +38,9%), les matériaux de construction (+8,9%), textiles (+9,5%) et l'industries agroalimentaires (+3%).

Les services marchands, avec une amélioration de +1,3%, ont également, participé à cette croissance, grâce à leurs branches d'activités, notamment, celles des administrations publiques (+1,3%), les services financiers (1,6%) et les affaires immobilières (+2,2%).

Investissement: hausse de 25,8%

Au second trimestre de l'année en cours, les importations de biens et services ont enregistré une croissance en volume de 3,7% contre une baisse de -22,3% au cours de la même période de 2020.

Cette augmentation s'explique, selon l'ONS, par la hausse des importations de marchandises de 3,8% et les importations de services (+3,6%). Cette tendance haussière a concerné aussi la dépense intérieure brute qui a connu une hausse de 5,6% en volume durant la période de référence, contre une baisse de 14,8% au cours du deuxième trimestre 2020.

De mai à juin 2021, la dépense de consommation finale totale a augmenté de 5,3%. Ainsi , la consommation finale des ménages a affiché une croissance de 7,1% et celle des administrations publiques de +1,3%.

Au deuxième trimestre 2021, l'investissement (formation brute du capital fixe) a affiché une "forte hausse" de 25,8% contre une diminution de 15,9% au cours de la même période de 2020. Cette amélioration des indicateurs a également caractérisé les exportations de biens et services qui ont enregistré une hausse en volume de 10,2% au deuxième trimestre 2021. Une augmentation tirée par la hausse du volume des exportations des hydrocarbures (+10,3%) et les exportations des autres biens (+44,8%), alors que les exportation des services ont reculé de 7,1%.