L’achèvement des travaux de réhabilitation du quai commercial "genets" du port d’Oran est prévu pour la fin 2021, a-t-on appris du P-dg de l'entreprise portuaire d'Oran (EPO), Mokhtar Korba.

Les travaux de réhabilitation du quai commercial "genets" étendu sur une longueur de 198 mètres concernent l’extension et le dragage sur une profondeur de 12 mètres, a indiqué M. Korbaa dans une déclaration à l’APS, signalant que le coût de ce projet se situe autour de 200 millions DA puisés du budget de l’EPO. "Les travaux sont très avancés et tirent à leur fin", a-t-il souligné, précisant qu'ils ont dépassé les 95%.

Selon le P-dg de l'EPO, le quai commercial "genets" réhabilité sera ainsi livré la fin de l’année en cours, au plus tard. Ces travaux, une fois achevés, devraient permettre d’accueillir des navires de capacités de tonnage moyen et d’exporter le Clinker (ciment). Une fois réhabilité, le quai commercial "genets" auquel s'ajoutent les quais "Ghazaouet" et "Gabes", sera totalement dédié à l’exportation de ce matériau de construction, a-t-on expliqué.

A signaler que durant les 10 premiers mois de l’année en cours, pas moins de 196.200 tonnes de Clinker ont été exportées, à partir du port d’Oran. Ce matériau de construction est produit par le Groupe industriel des ciments d’Algérie "GICA" et le groupe "Lafarge Holcim Algérie", selon le Pdg de l'EPO.

Pour rappel, le port d’Oran dispose de 13 quais, de même qu’un terminal à conteneur devant être réceptionné la fin de l’année en cours.