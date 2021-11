La pépinière des petites et moyennes entreprises de la wilaya d’El Bayadh a accompagné 37 mini-projets d’investissement depuis 2020, a-t-on appris de cette instance.

Cet incubateur d’El Bayadh a accompagné des investisseurs parmi les porteurs des mini-projets dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie jusqu’à leur concrétisation sur le terrain.

Ces projets concrétisés portent sur la production et l’extraction d’huiles essentielles et pharmaceutiques, la production de plantes fourragères, le recyclage des déchets, le traitement et le transfert de la laine, l'énergie solaire et autres.

Une pépinière d'entreprises liées par des accords de coopération et de coordination avec diverses administrations publiques et dispositifs de soutien et d’emploi des jeunes assure l’accompagnement des porteurs de projets depuis l'idée du projet jusqu'à son élaboration et sa concrétisation. Elle prend en charge également la formation, l'accompagnement, la mise en place et le fonctionnement d'entreprises et de micro- entreprises jusqu'à la réalisation, ainsi que l'accompagnement dans l'obtention de la propriété industri elle ou agricole et d'autres facilités.

Afin d'encourager les jeunes diplômés des universités, des établissements de formation et autres à créer leur propre micro-entreprise, la pépinière a lancé dernièrement et tout au long du mois de novembre en cours des « portes ouvertes » pour faire connaitre ses activités dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l’entreprenariat.

Le programme de la pépinière des entreprises, qui vise à attirer le plus grand nombre de jeunes porteurs de projets, comprend également l'organisation d'expositions de modèles réussis accompagnés par le même dispositif, ainsi que la programmation de sorties de sensibilisation et d’information, en coordination avec de nombreux partenaires et l'organisation d'ateliers de formation sur le mode de création et de gestion des PME. Le dit dispositif a également conclu récemment des accords de coopération avec la Direction de la formation et de l'enseignement professionnels, le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage « Bougachouche Abdelkader », l’Agence locale de soutien et de développement d e l’entreprenariat (ANADE) et l’association de wilaya scientifique d e l’environnement.

La pépinière des PME programme périodiquement des ateliers de formation permettant à 90 jeunes de bénéficier, cette année, d ’une formation dans les spécialités du commerce électronique, de la gestion d’entreprises, du recyclage de déchets, de l’énergie solaire et de l’extraction des huiles médicinales et aromatiques entre autres.