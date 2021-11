Au moins de 211 têtes de bétail (143 ovins et 68 bovins) ont été ramenées à Illizi du Niger par un opérateur économique dans le cadre du commerce de troc transfrontalier, a-t-on appris lundi de la direction locale du Commerce et de la promotion des exportations.

L’action a été opérée contre une exportation de dattes sèches via le poste frontalier terrestre d’In-Guezzam, par un opérateur local autorisé à exercer ce type d’activités commerciales en vue d’approvisionner le marché local en viandes rouges, a-t-on précisé.

Le cheptel importé a été soumis aux procédures douanières d’usage et à un contrôle vétérinaire en vue de s’assurer de sa qualité, conformément à la règlementation régissant ce type d’échanges commerciaux, a-t-on ajouté.

La direction du Commerce et de la Promotion des exportations de la wilaya d’Illizi avait autorisé l’importation de cheptel vivant pour les opérateurs éligibles à l’exercice du commerce de troc transfrontalier avec le Niger et le Mali, après l’avoir une première fois interdite par arrêté de wilaya, et ce à titre préventif, pour éviter la propagation de zoonoses, a expliqué la source.

Onze (11) opérateurs économiques exercent l’activité de troc transfrontalier qui permet l’exportation d’une liste de 14 produits algériens, à l’instar des dattes, sel brut et de table, couvertures, et articles d’artisanat, contre une liste de 36 produits autorisés à l’importation, à l’exemple du henné, thé vert, épices, miel, aliments de bétail, tissus et vêtement targuis.

Le commerce de troc transfrontalier avec le Niger et le Mali concerne quatre wilayas de l’extrême Sud du pays, à savoir Illizi, Tamanrasset, Adrar et Tindouf, conformément à un arrêté interministériel (commerce et finances) publié au journal officiel N°44.