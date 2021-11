Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a achevé, dimanche soir, sa visite officielle à Dubaï (Emirats arabes unis).

Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 17e session du Salon aéronautique de Dubaï (Dubaï Air Show 2021). Il a été reçu, lors de la cérémonie d'ouverture, par Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, Vice-président des Emirats arabes unis, Premier ministre, ministre de la défense et gouverneur de Dubai.

Ensuite, M. Benabderrahmane s'est rendu à "Expo 2020 Dubaï" pour superviser la cérémonie de la célébration de la Journée nationale d'Algérie organisée à l'occasion de cette manifestation mondiale. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Benabderrahmane s'est félicité de la participation de l'Algérie à "Expo 2020 Dubaï", considérant que le pavillon national se veut "une image qui exprime la vision prospective de l'Algérie".

Il a saisi cette occasion pour appeler "à la conjugaison des efforts pour créer des solutions innovantes en vue de construire un avenir pr ometteur, ou tout un chacun aura sa place et sa part de croissance espérées", a affirmé M. Benabderrahmane.

Evoquant les relations économiques "riches et diversifiées" avec les Emirats arabes unis, M. Benabderrahmane a mis en avant "la détermination des deux parties à leur consolidation, notamment en matière d'investissement.

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale d'Algérie à Expo 2020 Dubaï, le Premier ministre a effectué en compagnie du représentant du commissaire général d'Expo 2020 Dubaï, une tournée au pavillon algérien où il a salué les efforts et le rôle des membres de la communauté algérienne aux Emirats dans la présentation d'une image positive de l'Algérie et de sa culture à l'étranger. Au terme de sa visite, le Premier ministre a signé le Registre d'Or de l'Expo 2020 Dubaï.

Le Premier ministre était accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi.