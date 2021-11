La Présidence de la République a lancé, lundi, son nouveau site électronique "el-mouradia.dz" qui met en avant les activités du président de la République et permet de consulter ses récents discours.

Le site électronique permet de consulter l'agenda du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses rencontres, visites, tweets et discours, ainsi que les communiqués émanant de la Présidence de la République.

Le nouveau site offre un aperçu sur les textes constitutifs de la République algérienne, les symboles de l'Etat et la biographie du Président depuis son installation jusqu'à sa dernière activité.

Il présente également les prérogatives, l'organisation et les activités de la Présidence de la République, en sus des instances consultatives, des conseillers du président et des dossiers récents relatifs aux réunions du Conseil des ministres.

Tout visiteur du site peut désormais prendre connaissance des activités les plus récentes de la Présidence directement via son email ou à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Youtube.

L'option de recherche sur le site permet d'accéder facilement à l'information.

Le nouveau site adopte une politique de confidentialité visant à aider les visiteurs à comprendre la nature des informations collectés depuis leurs appareils.