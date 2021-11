Le volume d'eau emmagasiné dans les barrages du territoire national a atteint 143 millions de mètres cubes à la faveur des pluies qui se sont abattues dernièrement sur plusieurs régions du pays, a indiqué dimanche le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni.

"Un volume de 143 millions de mètres cubes d'eau a été emmagasiné dans les barrages du territoire national au cours de la période comprise entre le 5 et le 10 novembre", a précisé M. Hasni dans une déclaration à la presse, à l'issue de le signature d'une convention-cadre concernant la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement technologique avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le taux de remplissage des barrages à travers le territoire national "a atteint 33%, surtout après les dernières précipitations", a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, fait savoir que son département ministériel "compte actuellement sur les eaux souterraines en attendant le lancement des stations de dessalement d'eau comme alternative aux barrages".

Cette mesure est "en vigueur notamment dans la capitale où trois (3) stations de dessalement d'eau sont en cours de réalisation dans la partie est", a-t-il ajouté, annonçant la réception de ces stations "l'été prochain".