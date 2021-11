Quelque 90 magistrats bénéficieront les 15 et 16 novembre courant d'ateliers de formation dans le cadre des sessions de formation programmées par le département de la Justice pour le renforcement des compétences notamment en matière de droit international des réfugiés, a indiqué dimanche un communiqué de ce ministère.

Il s'agit, note la même source, du troisième atelier régional, prévu les 15 et 16 novembre 2021 au profit de 20 magistrats, sur "les droits des réfugiés", à El Oued.

Organisé en collaboration avec le bureau de la Haute Commission des Nations Unies pour les réfugiés en Algérie, l'atelier vise à "faire connaître la mission de la Commission et son action en Algérie, le renforcement des capacités en matière de droit international des réfugiés et la conscientisation quant aux droits et obligations des réfugiés et des demandeurs d'asile".

Dans le cadre de la coopération avec le centre de recherche juridiques et judiciaire (CRJJ), 69 magistrats de différentes juridictions participeront, mardi au webinaire sur "la protection du consommateur : entre les règles générales et les dispositions spéciales", à travers lequel ils se pencheront sur "la définition des notions des dispositions spéciales à la protection du consommateur, leur champ d'application et les aspects qui les distinguent des règles générales".

Deux autres sessions de formation seront organisées au profit des employés des autorités judiciaires sur "la gestion électronique des documents" et "le rôle du secrétaire greffier dans le procès".